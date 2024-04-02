Що важливо їсти під час посту, щоб не набрати зайву вагу

В моїй практиці люди часто розповідають історії про те, що коли починали дотримуватися посту, сподіваючись схуднути, з подивом виявляли через деякий час, що вони в підсумку набрали вагу.

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Справа в тому, що вони, відмовляючись від тваринної їжі, мріючи схуднути, не стежать за кількістю їжі і відповідно - спожитими калоріями. Вони думають, що раз в пісному раціоні немає м'яса і молока, то можна їсти без обмежень. Але це зовсім не так.

Ще одна помилка у багатьох - сприймати піст як дієту, це може завдати шкоду здоров'ю.

Зверніть увагу на декілька важливих моментів.

КОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ дотримуватись посту?

Піст не підходить людям з анемією будь-якого виду, а також при зниженому вмісті білка в крові. Не можна постити при остеопорозі, запальних процесах шлунково-кишкового тракту, гіповітамінозах, дистрофії (нестачі ваги).

ЩО ВАЖЛИВО під час посту?

Забезпечити достатнє надходження білка. Його добова норма при помірному фізичному навантаженні становить для чоловіків - 70-100 г, для жінок 60-75 г. Коли ви відмовляєтеся від тваринних білків, їх потрібно замінити рослинними. Хороші джерела білка: біла квасоля (23 г на 100 г продукту), горох (22 г), сочевиця (24 г), соя (34 г) та її похідні (наприклад, соєве м'ясо або сир тофу). Під час посту, коли виключаються продукти тваринного походження, хорошим джерелом білка є горіхи і насіння - арахіс, насіння соняшнику та гарбуза, мигдаль, кешью.

Багато протеїнів у сушених білих грибах, підберезниках. Житній, висівковий, злаковий хліб грубого помелу багатший на білок і вітаміни групи В, ніж білий хліб з пшеничного борошна тонкого помелу. Пісні страви із зернових, бобових(корисніші червоні боби, в них більше заліза) та грибів в поєднанні з овочами і фруктами, допоможуть заповнити тимчасовий дефіцит тваринного білка.

Звернути увагу на кальцій. Добова потреба дорослої людини 800-1200 мг. Крім молочної продукції, багаті кальцієм є деякі продукти рослинного походження, наприклад, капуста, шпинат, мигдаль, кунжут, соя.

З'їдайте близько 600 г будь-яких овочів і фруктів на день. У зимовий період ми маємо потребу у вітаміні С.

Як можна більше різних продуктів! Дуже важливе правило в піст: харчування має бути різноманітним. Їжте 4-5 разів на день невеликими порціями, це дозволить підтримувати рівень цукру в крові і не відчувати почуття голоду. Не зупиняйте свій вибір на одних і тих же продуктах, навіть якщо ви їх дуже любите чи вважаєте найбільш корисними. Щоб організм отримував всі необхідні поживні речовини, потрібна різноманітність.

В час посту ми накладаємо обмеження на певну їду, слідкуємо за об’ємами спожитої їжі, тобто це свого роду розвантаження організму. При правильному підході це сприяє подовженню життя, вашому довголіттю та здоров’ю.

Важливо те, що ми вводимо ці обмеження в їжу свідомо і без примусу! Ті, хто боїться залишитися голодним, зазвичай страждають переїданням, намагаються забити шлунок шкідливою їжею, багатою жирами і вуглеводами, намагаючись таким чином зняти стрес. Під час посту це, зазвичай, картопля фрі, чіпси, шоколадні батончики, солоні горішки - вони не підпадають під заборону для пісного меню, але не мають нічого спільного зі здоровим харчуванням. А результат - набирається надмірна вага.

Пам'ятаймо, ідея посту в тому, що ми вчимося утримуватися від надмірностей (і не тільки в їжі).

Будьмо здорові!