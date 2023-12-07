Що зробити з орхідеєю, щоб вона пустила нову стрілку

Отримати цвітіння від орхідеї не завжди є легкою задачею, і це часто пов'язано з помилками, які роблять багато початківців-квіткарів.

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На сайті ua-novosti розповіли про декілька поширених помилок у догляді за цією екзотичною рослиною. Враховуючи ці аспекти при догляді за орхідеєю, ви зможете сприяти її здоров'ю та цвітінню.

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Місце розташування: Найпоширенішою помилкою є неправильний вибір місця для орхідеї, що може призвести до відсутності цвітіння. Орхідея вимагає яскравого, але розсіяного світла. Оптимальне місце – підвіконня вікна. Взимку краще місце на південній стороні, влітку – на заході або північній стороні. Постійне перенесення: Переставляти горщик з орхідеєю з місця на місце – це ще одна часта помилка. Рослина адаптується до свого положення відносно джерела світла, і часті зміни можуть викликати стрес для неї. Полив: Рясний полив потрібен до початку і під час цвітіння, але небезпечні переливи можуть призвести до гнильцю кореневої системи, що може призвести до загибелі рослини. Підживлення: Відмова від азотовмісних підживлень допомагає орхідеї цвісти частіше і пишно. Азот сприяє накопиченню поживних речовин у стеблах і листях, що може перешкоджати початку цвітіння.

Раніше експерти назвали головні помилки у догляді, які "вбивають" орхідеї.

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