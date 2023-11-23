Що зробити, щоб орхідея почала цвісти: лайфхак від досвідчених квітникарів

Орхідея – вишукана та примхлива кімнатна рослина, яку, за словами флориста Джин Кабальєро, можна "розбудити" до цвітіння за допомогою простих лайфхаків.

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РБК-Україна (проект Styler) ділиться порадами експерта з посиланням на Daily Express. Флорист вказує, що важливо створювати різницю у температурі вдень і вночі для того, щоб орхідея цвіла. Рекомендується знижувати температуру у приміщенні вночі, забезпечуючи різницю в 10-15 градусів між днем і ніччю.

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Однією з ключових умов є правильне освітлення. Орхідеї слід розміщувати під світлом, але уникати прямих сонячних променів. Найкращий вибір – вікно, що виходить на схід або південь.

"Правильна кількість світла має вирішальне значення. Занадто мало – вони не будуть цвісти, занадто багато - їхнє листя може згоріти", – зауважив флорист.

Якщо, незважаючи на всі умови, орхідея не цвіте, флорист радить перевірити рівень поливу та добрив. У випадку, якщо ці аспекти в порядку, можна вдатися до радикальних заходів. Це може включати пересадку рослини у свіжу суміш, що, за словами експерта, іноді може сприяти її цвітінню. Регулярна пересадка орхідеї рекомендується кожні 18-24 місяці.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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