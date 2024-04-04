Що приготувати вечерю всього за півгодини: поради досвідчених кулінарів

Втомилися від довгих годин на кухні? Хочете приготувати щось швидке, ситне й апетитне? Тоді цей рецепт тюфтелів у духовці для вас.

Рецептом поділились на сайті prostoway.com. Замість томатної пасти можна використовувати свіжі помідори. До соусу можна додати зелень (петрушку, кріп). Тюфтелі можна приготувати на пару або в мультиварці.

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Інгредієнти:

500 г фаршу (яловичий, свинячий або курячий)

1 скибка білого хліба

1 цибулина

1 морква

2 ст. л. томатної пасти

2 ст. л. сметани

1 ст. л. борошна

Сіль, перець за смаком

Олія для смаження

Приготування:

Замочіть хліб у воді на 5 хвилин, потім відіжміть. До фаршу додайте сіль, перець, хліб і ретельно вимішайте. Відбийте фарш кілька разів, щоб тюфтелі вийшли ніжними. Сформуйте з фаршу кульки й обсмажте їх на сковороді до золотистого кольору. Перекладіть тюфтелі в глибоку сковороду або казан. Обсмажте нарізану цибулю та моркву, додайте до тюфтелів. Приготуйте соус: змішайте воду, томатну пасту, сметану, борошно, сіль і перець. Залийте соусом тюфтелі. Запікайте в духовці при 180°C протягом 15-20 хвилин. Поки тюфтелі запікаються, приготуйте гарнір (рис, макарони, картоплю). Подавайте тюфтелі з гарніром і соусом.

Смачного!

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