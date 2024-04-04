ukr
русский
Рецепти

Що приготувати вечерю всього за півгодини: поради досвідчених кулінарів

Ігор Романько

Що зробити на вечерю за 30 хвилин

Втомилися від довгих годин на кухні? Хочете приготувати щось швидке, ситне й апетитне? Тоді цей рецепт тюфтелів у духовці для вас.

Рецептом поділились на сайті prostoway.com. Замість томатної пасти можна використовувати свіжі помідори. До соусу можна додати зелень (петрушку, кріп). Тюфтелі можна приготувати на пару або в мультиварці.

Читайте також: Господині розповіли рецепт омлету з кабачками на сніданок

Інгредієнти:

  • 500 г фаршу (яловичий, свинячий або курячий)
  • 1 скибка білого хліба
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 2 ст. л. томатної пасти
  • 2 ст. л. сметани
  • 1 ст. л. борошна
  • Сіль, перець за смаком
  • Олія для смаження

Приготування:

  1. Замочіть хліб у воді на 5 хвилин, потім відіжміть.
  2. До фаршу додайте сіль, перець, хліб і ретельно вимішайте.
  3. Відбийте фарш кілька разів, щоб тюфтелі вийшли ніжними.
  4. Сформуйте з фаршу кульки й обсмажте їх на сковороді до золотистого кольору.
  5. Перекладіть тюфтелі в глибоку сковороду або казан.
  6. Обсмажте нарізану цибулю та моркву, додайте до тюфтелів.
  7. Приготуйте соус: змішайте воду, томатну пасту, сметану, борошно, сіль і перець. Залийте соусом тюфтелі.
  8. Запікайте в духовці при 180°C протягом 15-20 хвилин.
  9. Поки тюфтелі запікаються, приготуйте гарнір (рис, макарони, картоплю).
  10. Подавайте тюфтелі з гарніром і соусом.

Смачного!

Радимо також звернути увагу на рецепт гарбузової каші.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

РецептиРецепт