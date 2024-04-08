Що покласти в дорожню аптечку

При кишкових інфекціях:

~ регідрон

~ АЦЦ-600

~ ентерол (сахароміцети буларді)

~ ентеросгель/атоксил/смекта

~ ентерофурил (протимікробний)

При запорі "хвороба подорожуючих":

~ гліцеринові свічки

~ сенна (зручно в препараті Чистотон овес від Naturline)

~ кора крушини

~ Псіліум + яблучний пектин

При шкірних проблемах:

~ перекис водню (порізи)

~ пантенол (сонячні опіки)

~ левомеколь (садна, подряпини)

~ сульфаргін (гнійні та опікові рани)

~ бальзам червоний слон, кордіамін на краплях (для відлякування комах, про укусах комах, лише зовнішнє застосування)

При ГРВІ та t•C:

~ вітамін Д

~ віт. С

~ цинк

~ pau d' Arco

~ колоїдне срібло

~ GSE

~ електроліти (є на iherb або регідрон)

За відсутності доступу до нормальної їжі:

~ гречані пластівці

~ мелене насіння льону

~ мед

~ пастила

~ кокосові та яблучні чіпси

~ органічний зелений/трав'яний чай

~ чайник-кухоль

При гастриті:

~ альмагель А (у стиках)

~ мелене насіння льону (робити настій)

~ GL-Encap Thorne

~ мастика

~ слизький в'яз/slippery elm

~ червоне

А що ви зазвичай берете із собою в дорогу?