Що треба викинути перед новорічними святами, щоб вдало почати 2024 рік

Новий рік - це час для нових починань. Ми ставимо собі цілі, мріємо про майбутнє і намагаємося стати кращими людьми. Але щоб досягти успіху, нам потрібно спочатку звільнитися від тягаря шкідливих звичок і думок, які заважають нам рухатися вперед.

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Існують різні народні прикмети та обряди, пов'язані з очищенням та прибиранням у будинку перед Новим роком. Деякі з них потрібно виконати для забезпечення щасливого та успішного початку нового року.

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За звичаями, з будинку перед Новим роком виносили усі зайві речі. Викидання старих чи зайвих речей може символізувати готовність до нового початку.

Потрібно винести з будинку старі календарі (означає перехід від минулого до майбутнього) та старі неробочі годинники. Вважається, що викидання старих годинників може символізувати "відкидання часу, що минув".

Також заведено пороздавати усі непотрібні вам речі – посуд, старі меблі, одяг тощо.

Варто також викинути увесь пошкоджений посуд – "аби не переслідували злидні"

Згідно з вченням феншуй, перед Новим роком потрібно перестати згадувати минуле і хвилюватися про майбутнє. Живіть теперішнім моментом і прагнете стати найкращою версією себе.

"Нагодуйте свої обмежуючі думки" – не будьте ідеальними, але очікуйте, що все піде так, як ви плануєте.

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"Порівняння себе з іншими" теж вважається недопустимим. Кожен має свої моменти щастя і нещастя. Навчіться визначати себе незалежно від людей навколо вас.

Не бійтеся жити в невідомому. Знайдіть час жити день за днем ​​і не відчувайте себе зобов’язаними аналізувати свою ситуацію.

Не варто чіплятися за стосунки, які вас пригнічують. Якщо стосунки приносять вам більше нещасть, ніж радості, покласти їм крапку і почати все заново.

Перед Новим роком важлива відмова від шкідливих звичок і думок - це непроста задача, але вона того варта. Новий рік - це чудова нагода почати життя з чистого аркуша.

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