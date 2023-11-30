Що треба зробити терміново, якщо на ноутбук вилилась рідина: поради експертів

Потрапляння рідини на ноутбук – одна з найпоширеніших причин його поломки. Важливо вчасно відреагувати на проблему, щоб мінімізувати наслідки. У цій статті ми розповімо, що робити, якщо на ноутбук потрапила вода.

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Експерти з MoYo радять найперше – вимкнути пристрій якомога швидше. Це допоможе уникнути короткого замикання та інших неприємностей. Відімкніть спочатку зарядний штекер з ноутбука, а потім сам блок живлення з розетки.

Потім потрібно витягнути периферійні пристрої – мишу, клавіатуру, принтер тощо. Це допоможе запобігти їх пошкодженню.

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Переверніть ноутбук догори ногами й дайте рідині стекти. Якщо рідини багато, використовуйте рушник або серветку, щоб прискорити процес. Після того, як рідина стече, протріть ноутбук сухою серветкою або рушником. Зверніть особливу увагу на клавіатуру й отвори для вентиляції.

Якщо рідина потрапила під клавіатуру або в інші важкодоступні місця, вам потрібно буде розібрати ноутбук. Рекомендується ще зняти батарейку CMOS, яка розташовується на системній платі. Це допоможе вам очистити всі деталі від рідини.

Якщо на деталях ноутбука залишилися залишки рідини, вам потрібно буде їх ретельно витерти.

Після того, як ви очистили ноутбук від рідини, його потрібно ретельно висушити. Для цього ви можете використовувати фен або помістити ноутбук в тепле сухе місце.

Якщо ви будете дотримуватися цих рекомендацій, ви зможете збільшити шанси на те, що ваш ноутбук вийде з ладу. Однак якщо ви не впевнені у своїх силах, краще звернутися до фахівців.

Якщо ноутбук не включається після того, як ви виконали всі перераховані дії, вам потрібно звернутися в сервісний центр.

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