Що ні в якому разі не можна дарувати на Новий рік 2024, щоб не зіпсувати людині вдачу

Напередодні Нового року перед кожним постає питання, що подарувати близьким. Хочеться, щоб подарунок був не тільки корисним, але і приємним, а також приніс удачу і щастя в наступному році.

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Згідно з китайським гороскопом, 2024 рік – це рік Зеленого Дерев'яного Дракона. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш подарунок був максимально вдалим, вибирайте щось, пов'язане з цим символом, пише УНІАН.

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Ось кілька ідей:

Одяг або взуття з зображенням дракона. Це може бути светр, кофточка, шарф, шапка, рукавички, туфлі або чоботи.

Це може бути светр, кофточка, шарф, шапка, рукавички, туфлі або чоботи. Прикраси з зеленим або смарагдовим камінням. Наприклад, смарагд, нефрит або хризоліт.

Книги з драконами. Це можуть бути дитячі книги, фентезі романи або навіть підручники з драконології.

Це можуть бути дитячі книги, фентезі романи або навіть підручники з драконології. Сертифікат на навчання або курси, пов'язані з драконами. Наприклад, курси з вивчення китайської мови або культури, курси з фехтування або бойових мистецтв.

Якщо ви не хочете пов'язувати свій подарунок з символікою року, вибирайте щось, що відповідає інтересам або потребам вашого близької людини. Наприклад, якщо вона любить читати, подаруйте їй улюблену книгу або книгу автора, якого вона ще не читала. Якщо він любить спорт, подаруйте йому спортивний інвентар або абонемент в спортзал.

Ось кілька речей, які не варто дарувати на Новий рік Дракона:

Порожній гаманець. Це символізує бідність. Якщо ви хочете подарувати гаманець, покладіть туди хоча б кілька монет або купюр.

Це символізує бідність. Якщо ви хочете подарувати гаманець, покладіть туди хоча б кілька монет або купюр. Годинник. Це символізує швидкий плин часу і розлуку.

Це символізує швидкий плин часу і розлуку. Свічки. Це символізує похорони.

Це символізує похорони. Ножі. Це символізує сварки і нещасні випадки.

Це символізує сварки і нещасні випадки. Спідня білизна. Це символізує зради і відхід з сім'ї.

Звичайно, ці правила не є догмами. Якщо ви точно знаєте, що близька людина не вірить в такі прикмети, ви можете сміливо подарувати їй що завгодно. Але якщо ви хочете, щоб ваш подарунок приніс щастя і удачу, краще дотримуватися цих рекомендацій.

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