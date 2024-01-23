Що не можна готувати в алюмінієвому посуді: зіпсують смак страви

Алюмінієвий посуд є одним з найпопулярніших видів кухонного начиння. Він легкий, міцний і має доступну ціну.

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Однак, є думка, що алюміній може бути шкідливим для здоров'я. Про це пише ТСН.

Чи шкідливий алюміній?

У чистому вигляді алюміній не є токсичним. Однак, він може вступати в реакцію з кислотами, що містяться в деяких продуктах харчування. У результаті утворюються солі алюмінію, які можуть накопичуватися в організмі і негативно впливати на здоров'я.

Що не можна готувати в алюмінієвому посуді?

До продуктів, які не можна готувати в алюмінієвому посуді, відносяться:

Кислі страви: борщ, квасоля в томатному соусі, тушкована капуста, маринади, соуси на основі оцту та лимонного соку.

Кисломолочні продукти: сметана, ряжанка, сир, кефір.

Продукти, багаті на вітаміни C і E: фрукти, овочі, зелень.

Солона риба.

Що можна готувати в алюмінієвому посуді?

У алюмінієвому посуді можна готувати страви, які не містять кислот або містять їх у невеликій кількості. До таких страв відносяться:

Варені м'ясо, риба, овочі.

Молочні каші.

Макарони.

Яйця.

Страви з тіста.

Як використовувати алюмінієвий посуд безпечно?

Щоб мінімізувати ризик потрапляння солей алюмінію в організм, потрібно дотримуватися таких правил:

Не готуйте в алюмінієвому посуді кислі страви.

Не зберігайте в алюмінієвому посуді продукти, які містять кислоти.

Регулярно мийте алюмінієвий посуд з використанням миючих засобів.

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Альтернатива алюмінієвому посуду

Якщо ви стурбовані можливою шкідливістю алюмінію, ви можете використовувати альтернативні види кухонного начиння. До таких видів відносяться:

Нержавіюча сталь.

Емальований посуд.

Кераміка.

Чугун.

Ці матеріали не вступають в реакцію з кислотами і не виділяють шкідливих речовин в їжу.

Нагадаємо, ми вже писали, чим відмити жирний посуд без хімії.

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