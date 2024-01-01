Що не можна робити у перші дні Нового року, щоб не накликати біду

1 січня в Україні відзначають Новий рік. Це свято має давню історію і пов'язане з багатьма традиціями та прикметами. Одним із найвідоміших традиційних обрядів на Новий рік є засівання. Вранці 1 січня хлопчики або чоловіки засипають господарів будинку зерном, бажаючи їм добробуту та щастя на весь рік.

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Ще однією традицією є запрошення за святковий стіл усіх охочих. Цей обряд має символізувати достаток і щедрість. Також вважається, що 1 січня добре допомагати нужденним. Цей вчинок принесе удачу і захистить від бід на весь рік, пише РадіоТрек.

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Народні прикмети на Новий рік можуть розповісти про погоду, урожай і майбутнє. Ось деякі з них:

Якщо на Василя туман чи сніг – чекай на врожайний рік.

Якщо цього дня на вулиці дме вітер – буде щедрий урожай горіхів.

Якщо вранці йде сніг, то зима також буде сніжною, а весна – пізньою.

Що не можна робити у перші дні січня

Існує також ряд заборон на Новий рік. Вважається, що їх порушення може привести до нещастя.

Ось деякі з них:

Не можна позичати гроші, інакше весь рік будете жити в злиднях.

Не можна виконувати роботу по дому, інакше весь рік будете працювати, а не відпочивати.

Не можна виносити сміття, інакше винесете щастя з дому.

Не можна лаятися, сваритися, конфліктувати та з'ясовувати стосунки.

Не можна, щоб першою до дому 1 січня заходила жінка, вважається, що це може принести нещастя у новому році.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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