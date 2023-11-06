Що можна приготувати зі шкірки цитрусових: прості та корисні рецепти

Якщо ви фанат цитрусових і часто вживаєте їх, не поспішайте викидати шкірки, оскільки з них можна приготувати смачні та оригінальні страви.

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Пропонуємо вам три цікавих рецепти з сайту "Таблоїд Волині", в яких основним інгредієнтом є цитрусові шкірки. Спробуйте використовувати те, що зазвичай викидаєте в смітник.

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Приправа з лимонної цедри

Ця приправа може служити смачним доповненням до багатьох солодких і солоних страв.

Ретельно помийте лимон та зріжте його шкірку за допомогою спеціального ножа для цедри або овочечистки, залишаючи білу частину. Розкладіть смужки лимонної цедри на тарілці та залиште їх при кімнатній температурі протягом двох днів для висихання. З сухої цедри зробіть порошок, використовуючи блендер або кавомолку. Зберігайте приправу в непрозорій ємності з кришкою, що щільно закривається, щоб зберегти аромат.

Апельсинове варення зі шкіркою

Інгредієнти:

Апельсини - 1 кг

Апельсинова шкірка - 100 г

Лимони - 120 г

Вода - 2,5 л

Цукор - 100 г

Чистимо та миємо апельсини, нарізаємо м’якоть та шкірки на кубики. Нарізану м'якоть лимона також додаємо в каструлю разом із апельсинами та шкірками, заливаємо холодною водою. Після закипання води, готуємо протягом 2 годин. Додаємо цукор та варимо ще 15 хвилин. Розливаємо готове варення в простерилізовані банки та зберігаємо його.

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Напій з апельсинових шкірок

Інгредієнти:

Апельсини - 3 шт

Вода - 5 л

Цукор - 500 г

Лимонна кислота - 30 г

Проріжте шкірки апельсинів за допомогою м’ясорубки, змішайте отриману масу з лимонною кислотою та залійте 800 мл окропленої води. Настоюйте у холодильнику протягом 3 днів. З решти води та цукру приготуйте сироп і додайте його до апельсинового пюре. Процідіть напій після охолодження.

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