Що робити з живою ялинкою після свят: 6 корисних порад

Після закінчення новорічних свят багато людей замислюються над тим, як позбутися живої ялинки. Нерідко ялинки потрапляють у сміттєві баки, що є порушенням правил утилізації.

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Про це пише ТСН.

Щоб правильно утилізувати новорічну ялинку, можна скористатися наступними способами:

Здати ялинку на переробку. У багатьох містах є пункти прийому новорічних ялинок, де їх переробляють на тріску або мульчу. Цей спосіб є найбільш екологічно безпечним.

Віднести ялинку на дачу або заміський будинок. Ялина може стати додатковим засобом для розтоплення або підживлення рослин.

Віддати ялинку тваринам. Хвоя є хорошим кормом для деяких тварин, наприклад, барсів, тигрів, птахів.

Використовувати ялинку для творчості. З ялинки можна зробити різні дерев'яні вироби, наприклад, іграшки, меблі, декор.

Які саме способи утилізації ялинки є найбільш прийнятними, залежить від конкретних обставин. Якщо у вас є можливість здати ялинку на переробку, це найкращий варіант. Якщо ж у вашому місті немає таких пунктів прийому, можна скористатися іншими способами.

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Ось кілька порад щодо утилізації новорічної ялинки:

Перед тим, як винести ялинку на вулицю, обов'язково видаліть з неї всі прикраси, гірлянди та інше сміття.

Якщо ви збираєтеся відвезти ялинку на дачу або заміський будинок, обов'язково подрібніть її. Це полегшить її транспортування і зберігання.

Якщо ви збираєтеся використовувати ялинку для творчості, також подрібніть її. Це дозволить вам отримати більш якісний матеріал для виробів.

Нагадаємо, ми вже писали, яка ялинка екологічніша – штучна чи натуральна.

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