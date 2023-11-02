Що робити з яйцями після покупки, щоб вони довше зберігались: старий та перевірений лайфхак

Бабуся завжди дбала про свої яйця, здійснюючи певну процедуру після покупки. Цей давній метод з минулого, який допомагав подовше зберігати продукт, є цікавим прикладом використання лайфхаків щодо збереження яєць.

Відео дня

Читайте також: Чому яйця потрібно посипати сіллю: лайфхак від розумних бабусь

Зазвичай курячі яйця можуть псуватися при кімнатній температурі вже через 25 днів. Однак радянським господиням вдавалося зберігати їх у відмінному стані набагато довше завдяки одному простому лайфхаку, пише cxid.info.

Цей лайфхак, що звідси, з минулого:

Після придбання яєць, спершу їх добре мили і витирали. Потім наносили на кожне яйце тонкий шар рослинної олії та чекали, доки воно висохне. Після цього обгортали кожен продукт папером, складали їх у кошик і зберігали в темному місці. На шкарлупі утворювалася тонка плівка, яка запобігала псуванню.

Цю хитрість можна успішно використовувати й сьогодні. В результаті застосування цього методу в холодильнику яйця залишатимуться свіжими і довше зберігатимуть смак та якість.

Нагадаємо, UAportal ділиться секретами, скільки часу готувати яйця та як.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!