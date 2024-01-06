Що робити з парфумами, які не подобаються: корисні лайфхаки

Новорічні подарунки часто бувають сюрпризами, і не завжди вони відповідають нашим очікуванням. Наприклад, ви можете отримати у подарунок парфуми, які вам не дуже подобаються. Що робити в такому випадку?

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Про це пише Ukr.media.

Дослідіть історію аромату

Дізнайтеся, як створювалися ці парфуми, які у них ноти, що символізує їхня назва. Можливо, ви дізнаєтеся щось цікаве, що допоможе вам по-новому поглянути на аромат.

Нанесіть парфуми на тканину

Деякі люди не люблять запах парфумів на шкірі, але добре переносять їх на тканині. Спробуйте нанести парфуми на шарф, хустку або інший предмет одягу, і подивіться, як вони звучатимуть.

Відкладіть парфуми на потім

Іноді потрібно трохи часу, щоб звикнути до нового аромату. Спробуйте надіти парфуми через кілька днів або тижнів після того, як отримали їх у подарунок. Можливо, ваш смак зміниться, і ви почнете їх любити.

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Подаруйте або продайте парфуми

Якщо ви все ж таки не можете полюбити парфуми, які вам подарували, не бійтеся їх подарувати або продати. Це краще, ніж зберігати їх у шафі, не користуючись ними.

Пам'ятайте, що у кожного аромату свій час і місце. Можливо, ці парфуми просто не підходять вам зараз, але в майбутньому ви їх полюбите.

Нагадаємо, ми вже писали, як визначити якісні парфуми та вибрати хороший аромат: 5 простих порад.

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