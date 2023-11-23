Що робити з компостною ямою взимку та як підготувати добрива до холодів

Одним із ефективних добрив для грядок є компост. Проте, якщо ви збираєтеся зберігати його протягом зими, важливо знати, як правильно доглядати за компостною ямою в холодний період.

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Низькі температури можуть негативно впливати на процес перегнивання, тому ось деякі поради для початківців, якими поділились на сайті prostoway. Дотримуючись цих порад, ви підтримаєте якість вашого компосту і забезпечите гідне добриво для ваших грядок у наступному сезоні.

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Однією з ключових вимог є забезпечення оптимальної температури для діяльності бактерій, які відповідають за перетворення матеріалу на добриво. Зимові морози можуть завадити цьому процесу, тому важливо накрити компостну яму.

Для цього ідеально підійде плівка або інший матеріал, що не пропускає вологу. Це укриття допомагатиме зберігати тепло, утримуючи внутрішню температуру на прийнятному рівні. Таким чином, ви забезпечите захист компосту від морозів, дощів та снігу, що, в свою чергу, допоможе утримати корисні речовини без вимивання.

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