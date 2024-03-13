Що робити, якщо вас оточила зграя собак: поради кінолога

Що робити, якщо тебе оточила зграя собак? Така ситуація може спіткати кожного, тому важливо знати, як діяти, якщо навколо купа злих псів.

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Сподіваємося, ці поради допоможуть вам убезпечити себе у цій небезпечній ситуації. Рекомендаціями поділились на сайті nashreporter.com.

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Ось кілька порад, які допоможуть вам у цій небезпечній ситуації:

1. Зупиніться і опустіть руки.

Собаки відчувають запах адреналіну, тому не намагайтеся здаватися хоробрими. Якщо собака обнюхує вас, не ричить і не показує зуби, просто стійте спокійно. Не робіть різких рухів.

2. Не дивіться собакам в очі.

Якщо собаки заспокоїлися, ви можете повільно відходити. Не дивіться їм в очі, тримайте повіки напівопущені.

3. Не тікайте.

Це збудить мисливський інстинкт собак. Навіть якщо ви відійшли від зграї, рухайтеся повільно, не розмахуючи руками.

4. Не намагайтеся говорити з собаками і не усміхайтеся.

Собаки можуть розцінити це як загрозу. Не ризикуйте, просто мовчіть.

5. Киньте їм щось, щоб відволікти.

Якщо собаки наближаються, киньте їм їжу або будь-який інший предмет, щоб відволікти їх.

6. Захистіть життєво важливі органи.

Якщо собаки нападають, ляжте на землю, прикрийте руками шию і живіт. Не намагайтеся битися.

7. Спробуйте залізти на дерево або в інше безпечне місце.

Це допоможе вам уникнути нападу.

8. Кричіть на допомогу.

Це може привернути увагу людей і злякати собак.

9. Зверніться за медичною допомогою.

Якщо вас покусали собаки, негайно зверніться до лікаря.

Запам'ятайте:

Найголовніше – не панікувати.

Собаки відчувають страх, тому будьте спокійними і впевненими.

Не робіть різких рухів і не кидайтеся на собак.

Якщо собаки нападають, ляжте на землю і захистіть життєво важливі органи.

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