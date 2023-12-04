Що робити, якщо у вас у квартирі холодно і батареї не допомагають

Зимовий сезон може бути комфортним, якщо ви знаєте, як ефективно зберігати тепло у своєму домі. Ось декілька лайфхаків, які не тільки зроблять вашу оселю затишною, але й допоможуть економити на опаленні.

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Дотримуючись порад, якими поділились у виданні Главред, ви зробите свою квартиру теплою і затишною, навіть у найхолодніші дні зими.

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Щільні штори: Штори з щільного матеріалу стануть вашим союзником у боротьбі з холодом. Оберіть штори, які ефективно захищають від протягів та утримують тепло всередині. Килими: Багато килимів на підлозі – це не лише стильно, але і практично. Килими допомагають утримувати тепло, завдяки чому оселя виглядає затишно і тепло. Фольга біля батарей: Використовуйте фольгу, розміщену між батареєю та стіною, щоб відбити тепло назад у приміщення. Цей простий хід підвищить ефективність опалення. Тепло з ванної: Після гарячого душу чи ванни відкрийте двері ванної кімнати, щоб тепло поширилося в інші частини вашого дому. Пляшка з гарячою водою: Використовуйте старий, але ефективний метод: наповніть пляшку гарячою водою і помістіть її поруч із собою в ліжко. Це допоможе підтримувати тепло вночі. Свічки: Запалені свічки створюють атмосферу тепла та затишку. Вони не тільки освітять вашу кімнату, але і зігріють її. Текстиль: Багато текстилю в кімнаті, таке як ковдри та білизна, додає відчуття тепла. Шари текстилю на ліжку та в інших частинах оселі роблять кімнату затишною. Колір шпалер: Світлі та бежеві відтінки на шпалерах створюють візуальний ефект тепла. Вони відображають світло та роблять кімнату затишною. Теплі лампочки: Використовуйте лампочки теплих відтінків для створення атмосфери тепла в кімнаті. Вони візуально підігрівають приміщення.

Нагадаємо, ми підготували декілька способів, які допоможуть вам зігрітися, якщо в домі немає центрального опалення.

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