Що робити, якщо знайшли під домом яйце: як позбутись підкладу

Нерідко люди знаходять біля своїх дверей або воріт дивні предмети – так звані "підклади". Одним з найпоширеніших є куряче яйце, яке, згідно з повір'ями, може нести негативний вплив.

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Не всі вірять у силу "підкладів", і немає наукових доказів їхнього впливу. Якщо ви знайшли яйце біля будинку, найкраще просто його викинути, не надаючи цьому значення. Якщо ви відчуваєте занепокоєння або страх, зверніться до психолога або психотерапевта. Не дозволяйте забобонам керувати вашим життям! Про це пише РадіоТрек.

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Що робити, якщо ви знайшли яйце біля будинку?

Не торкайтеся яйця голими руками. Візьміть його совком або лопатою і винесіть за межі вашої ділянки.

Візьміть його совком або лопатою і винесіть за межі вашої ділянки. Найкраще спалити яйце. Розведіть невелике вогнище (подалі від дерев та будівель) і киньте туди яйце.

Розведіть невелике вогнище (подалі від дерев та будівель) і киньте туди яйце. Стойте на відстані від вогню, щоб дим не потрапляв на вас. Вважається, що це може призвести до поганого самопочуття та невдач.

Що означає знайти яйце уві сні?

Знайти куряче яйце уві сні може символізувати те, що вам варто приділити більше уваги деталям у вашому житті.

Розбите яйце з жовтком віщує подарунки та виконання бажань.

віщує подарунки та виконання бажань. Протухлі яйця можуть означати хворобу або сварки з близькими.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

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