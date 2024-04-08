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Що робити, щоб випічка легко виймалась з форми: корисний лайфхак від господинь

Ціхоцька Марія

Що робити, щоб випічка легко виймалась з форми: корисний лайфхак від господинь

Випічка – це справжнє мистецтво, яке потребує не лише вміння готувати тісто, але й знання деяких хитрощів. Одна з найпоширеніших проблем, з якою стикаються пекарі – це прилипання тіста до форми. Як же уникнути цього неприємного явища?

Відомий український ресторатор поділився на своєму сайті кількома цінними порадами, які допоможуть вам легко виймати готову випічку з форми, не пошкодивши її. Про це пише Gordon.ua.

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Змастіть форму:

  • Перед використанням форми ретельно змастіть її вершковим маслом, рослинною олією або смальцем.
  • Для старих металевих форм рекомендується використовувати метод "французької сорочки": змастіть форму шматочком масла, а потім притрусіть борошном, рівномірно розподіливши її по всій поверхні.

Використовуйте пергаментний папір:

  • Пергаментний папір – це чудовий спосіб запобігти прилипання тіста до форми.
  • Просто вистеліть дно форми пергаментом перед виливанням тіста.

Зверніть увагу на форму:

  • Сучасні форми з антипригарним покриттям значно полегшують процес випічки.
  • Для тіста більш густої консистенції рекомендується використовувати роз'ємні форми, а для більш рідкого – силіконові або керамічні.

Дотримуйтесь інструкцій:

  • Не забувайте читати рецепти уважно!
  • Деякі рецепти рекомендують додатково змащувати форму певними інгредієнтами, наприклад, цукровою пудрою або манною крупою.

Не перепікайте:

  • Перепечене тісто може прилипнути до дна форми.
  • Слідкуйте за часом випічки та перевіряйте готовність випічки зубочисткою.

Нагадаємо, нагадаємо, ми вже писали, чому ваша випічка стає твердою. 

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