Що робити, аби волосся не електризувалося: ефективні поради

Зі збільшенням холодів і снігових заметів, багато з нас стикаються з несприятливим ефектом - електризацією волосся. Експертки діляться причинами цього явища та надають ефективні поради, як уникнути неприємностей з електризацією волосся.

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Проте можна уникнути електризації волосся, для цього потрібно виконувати певні кроки, а саме:

Максимально підживлюйте волосся. Використовуйте маски, кондиціонери та олійки, щоб підтримувати волосся здоровим і уникати пересихання.

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Носіть головні убори. Це захистить ваше волосся від переохолодження та випадіння.

Користуйтеся термозахистом. Використовуйте термозахист, сироватки та олійки для створення захисного бар'єра для волосся.

Користуйтеся щітками для волосся з каучуковим покриттям. Такі щітки зменшать електризацію.

Застосовуйте антистатичний спрей. Зокрема, він забирає зайву статику.

Також важливо зважати на вологість повітря, обирати головні убори із натуральних матеріалів, обмежувати використання фена чи інших приладів для волосся. Крім цього, необхідно пити достатню кількість води та правильно доглядати за волоссям.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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