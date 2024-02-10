Що робити, аби волосся блищало: як за ним доглядати

Чи не кожна жінка мріє про здорове та блискуче волосся? Однак, часом догляд за локонами може здатися складним завданням.

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Експерти Notino розповіли, що ефективний догляд за волоссям може бути простим завданням, і для цього не потрібно витрачати багато коштів. Ви зможете зробити свої локони сильнішими та красивішими.

Крок 1: Догляд за шкірою голови

Важливо розпочати з догляду за шкірою голови. Застосовуйте скраб для волосся раз на тиждень, щоб очистити шкіру від забруднень та покращити кровообіг. Також використовуйте тоніки для волосся, які допоможуть зберегти силу волосся.

Крок 2: Правильне миття голови

Обирайте шампунь, який підходить саме для вашого типу волосся. Мийте його приємною теплою водою, уникаючи гарячої, оскільки вона може пошкодити шкіру та волосся, а також холодної, яка не змиває засоби належним чином. Масажуйте шкіру голови, намагаючись не заплутати волосся, та ретельно змивайте шампунь.

Крок 3: Живлення та зволоження волосся

Після миття використовуйте кондиціонер. Раз на тиждень наносьте маску для інтенсивного відновлення волосся. Також користуйтеся незмивними доглядовими засобами, які надають додатковий блиск та м'якість вашим локонам.

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Крок 4: Правильне розчісування волосся

Обирайте щітку, яка відповідає вашому типу волосся. Розчісуйте волосся перед миттям та після нього. Якщо волосся заплуталося, скористайтеся спеціальним спреєм для розчісування.

Крок 5: Термозахист волосся

Перед використанням термоінструментів нанесіть засіб для захисту волосся від високих температур. Вибирайте прилади з низькою температурою, щоб уникнути пошкодження.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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