Що робити, щоб консилер не западав в зморшки під очима: лайфхак від модниць

Консилер - універсальний косметичний продукт, здатний приховувати недосконалості та почервоніння на шкірі обличчя, а також маскувати навіть синці під очима. Однак часто виникає проблема, коли консилер "зсувається" протягом дня. Існують прості прийоми, які допоможуть уникнути цього.

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Насправді, секрет полягає у виборі правильного інструменту для нанесення та розтушовування консилера. Поради щодо цього надає OBOZ.UA.

Ідеальний інструмент для нанесення консилера

Найчастіше його наносять і розтушовують щільним маленьким пензликом або спонжем. Проте такі методи призводять до забивання текстури консилера та підкреслення рельєфу шкіри. Кращим варіантом є використання пухнастої кисті для пудри.

Просто розтушуйте консилер трикутною пухнастою кистю, а не пензликом чи пальцями. Це забезпечить рівномірне і делікатне покриття. Після цього потрібно зафіксувати консилер мінеральною прозорою пудрою.

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Техніка нанесення консилера

Нанесіть консилер кількома точками чи тонкими смужками на ділянки, які потребують корекції. Розтушовуйте легкими поплескуваннями пухнастою кистю. Важливо не розтирати консилер, адже це може підкреслити текстуру шкіри. Також уникайте нанесення товстого шару консилера.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете домогтися природного вигляду та подовжити стійкість консилера протягом дня. Ретельний вибір інструментів і правильна техніка - запорука ідеального результату.

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