Що робити, щоб їжа не прилипала до сковорідки: господині поділились лайфхаком
Пригорання їжі – поширена проблема, яка може зіпсувати настрій та ускладнити процес приготування їжі. Особливо прикро, коли це трапляється з новою сковородою. Не хвилюйтесь, адже причини пригорання легко визначити, а проблему – вирішити.
Про це пише ТСН.
Чому їжа липне до сковороди?
- Неправильне очищення нової сковороди: агресивні засоби або щітки можуть пошкодити антипригарне покриття.
- Нерівномірний прогрів: сковорода має бути добре розігріта перед додаванням їжі.
- Неповне очищення старої сковороди:залишки їжі та жиру спричинюють пригорання.
- Неправильна температура: занадто високий вогонь або нерозморожені продукти можуть призвести до пригорання.
- Нехтування інструкцією: важливо знати,як правильно доглядати за сковородою,щоб зберегти її покриття.
Що робити, щоб їжа не прилипала?
- Ретельно прогрійте сковороду: 1,5-2 хвилин на вогні перед додаванням їжі.
- Дотримуйтесь правильної температури: для різних страв потрібна різна температура приготування.
- Використовуйте кімнатні продукти: не кладіть на сковороду заморожені продукти.
- Дотримуйтесь інструкції: дізнайтеся,як правильно чистити та доглядати за сковородою.
- Вибирайте правильні інструменти:використовуйте дерев'яні або силіконові лопатки, щоб не пошкодити покриття.
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Додаткові поради:
- Перед першим використанням сковороди з антипригарним покриттям змастіть її олією та прогрійте на повільному вогні протягом 10 хвилин.
- Не перевантажуйте сковороду: їжа повинна мати вільний простір для рівномірного приготування.
- Не залишайте їжу на сковороді після приготування: перекладіть її в тарілку або контейнер.
- Мийте сковороду вручну з м'яким миючим засобом та теплою водою.
Дотримуючись цих простих порад, ви зможете легко уникнути пригорання їжі та зберегти сковороду в хорошому стані протягом довгого часу.
Нагадаємо, ми вже писали, чому пригорає сковорідка і як це виправити.
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