Що робити, щоб дерево у пічці горіло довше та не згасало: поради експертів

Швидке розгоряння та згасання вогню у пічці є дуже поширеною проблемою. Причина цього зводиться до деревини, яка використовується, і того, як вона розташована.

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Стівен Телбот, постачальник дров пояснив, що робити, щоб вогонь не згасав якомога довше. Про це повідомляє Express.co.uk.

В ідеалі деревина має бути ідеально висушена природним шляхом, що може зайняти від одного до шести років залежно від щільності, або за допомогою швидших методів сушіння в печі. Тип деревини, який Стівен пропонує використовувати в домогосподарствах, – це тверді породи деревини, як-от дуб.

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Тверді породи деревини мають щільну структуру з вищим вмістом енергії на колоду, що призводить до повільнішого виділення тепла протягом тривалих періодів. М’якша деревина забезпечує легше займання, але швидше та менш ефективно горить.

Належне розташування дров має вирішальне значення. Варто почати з укладання початкового базового шару з невеликих шматочків розпалу або газети, укладених хрест-навхрест із великою кількістю повітряних проміжків.

Після того, як розпалювання активно загориться, покладіть пару сухих полін середнього розміру зверху під кутом і дайте їм повністю розгорітися. Важливо стежити за датчиком температури та додавати лише по одній колоді за потреби, щоб підтримувати силу вогню.

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