Шо буде з вашим тілом, якщо їсти лимони щодня

Лимони, з їхнім пікантним смаком та освіжаючим ароматом, стали улюбленим продуктом на кухні для багатьох. Дієтологи надають важливу інформацію про поживну цінність цих цитрусових фруктів.

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Збалансоване та помірковане вживання лимонів може принести користь для здоров'я, але важливо враховувати індивідуальні особливості організму, пише УНІАН.

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Користь для здоров'я

Здоров'я шкіри: Лимони містять велику кількість вітаміну C, який сприяє синтезу колагену, важливого для еластичності та сяйва шкіри. Профілактика каменів у нирках: Розведений у воді концентрат лимонного соку може підвищити рівень цитрату в сечі, що допомагає запобігти утворенню каменів у нирках. Засвоєння заліза: Вітамін C в лимонах покращує засвоєння заліза, особливо того, яке міститься в рослинних джерелах. Антиоксидантна дія: Лимони містять флавоноїди, які допомагають надавати природні антиоксидантні властивості, зміцнюючи імунну систему та загальний стан здоров'я.

Потенційні ризики

Дієтологи застерігають про можливі ризики вживання лимонів:

Зубна емаль: Високий вміст лимонної кислоти може зруйнувати зубну емаль та призвести до погіршення здоров'я зубів. Кислотний рефлюкс: У випадку кислотного рефлюксу велика кількість лимонів може викликати печію, особливо при їхньому вживанні натщесерце. Дратування виразок: Цитрусові та соки можуть дратувати та посилювати виразки в роті.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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