Чорний колір та короткі спілниці: в чому не варто йти святити паску

Великдень - одне з найважливіших свят для українців. Це час, коли сім'ї збираються разом, щоб розділити радість Воскресіння Христового та поласувати смачними пасхальними стравами.

Окрім наповнення кошика та приготування святкових страв, важливо також подбати про те, у що ви одягнетесь. Відомий український дизайнер Андре Тан поділився своїми порадами щодо вибору вбрання на Великдень.

Що не рекомендується одягати:**

Темні кольори. Чорний, коричневий та сірий краще залишити для буднів. Натомість оберіть світлі та пастельні відтінки, які символізують радість та оновлення.

Чорний, коричневий та сірий краще залишити для буднів. Натомість оберіть світлі та пастельні відтінки, які символізують радість та оновлення. Яскраві принти. Занадто строкатий одяг може відволікати увагу від урочистості свята. Віддайте перевагу однотонним речам або елегантним принтам.

Відвертий одяг. Короткі спідниці, глибокі декольте та облягаючі топи не підходять для цього свята. Виберіть більш стриманий та елегантний одяг, який підкреслить вашу красу.

Короткі спідниці, глибокі декольте та облягаючі топи не підходять для цього свята. Виберіть більш стриманий та елегантний одяг, який підкреслить вашу красу. Рваний одяг. Не варто одягати на Великдень речі з імітацією дірок та потертостей. Це може здатися недоречним у таке світле свято.

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Андре Тан рекомендує:

Віддати перевагу натуральним тканинам. Бавовна, льон, шовк - чудовий вибір для пасхального вбрання. Ці тканини приємні до тіла та створюють відчуття легкості та чистоти.

Вибрати елегантний та стриманий фасон. Сукня міді, блузка та штани або спідниця - класичні варіанти, які завжди виглядають доречно.

Сукня міді, блузка та штани або спідниця - класичні варіанти, які завжди виглядають доречно. Доповнити образ аксесуарами. Красива капелюшок, шарф або брошка допоможуть вам створити стильний та святковий образ.

Нагадаємо, ми вже писали, що обов’язково має бути у пасхальному кошику.

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