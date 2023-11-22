Чим замінити пральний порошок, щоб речі не втрачали колір під час прання

Шукаєте ефективний спосіб випрати речі, який не пошкодить їх колір та тканину? Іноді звичайний пральний порошок не впорається із завданнями, але є безпечні та ефективні альтернативи, які знадобляться вам вдома.

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Оцет, сода, лимонний сік та господарське мило – ось кілька засобів, які допоможуть вам отримати ідеально чистий результат прання без негативних наслідків, пише ТСН.

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Використовуючи ці прості та екологічно чисті засоби, ви зможете насолоджуватися бездоганно чистою білизною, а природа буде вам вдячна за відсутність агресивних хімічних речовин.

1. Оцет і сода: Ця суміш не лише ефективно замінить пральний порошок, але й виступить як кондиціонер для білизни. Додайте соду до відділення для порошку і перед пранням залийте 100 г оцту. Результат – чиста, свіжа та м'яка білизна з яскравим кольором.

2. Сода і лимонний сік: Суміш соди та лимонного соку забезпечить чистоту та приємний цитрусовий аромат. Просто додайте 100 мл лимонного соку до соди, і ваша білизна буде не лише дуже чистою, але й свіжою.

3. Господарське мило і сода: Натріть пів бруска господарського мила, розчиніть його в гарячій воді до утворення пасти, а потім додайте 1 столову ложку соди. Засипте отриману суміш просто на речі в барабан машинки для ефективного прання.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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