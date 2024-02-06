Чим замінити сіль у стравах, щоб не втратити смак

Всі ми знаємо, як важлива сіль в кулінарії. Без неї будь-яка страва здається прісною та несмачною. Але що робити, якщо сіль раптово закінчилась, а до магазину йти далеко? Не впадати ж у відчай!

Відео дня

Насправді, існує багато способів замінити сіль у стравах, причому так, що ніхто не помітить різниці, пише РБК-Україна. Пам'ятайте, що деякі з цих замінників солі мають власний смак, який може трохи змінити смак страви. Тому починайте з невеликих кількостей і додавайте їх за смаком.

Читайте також: Як вибрати хорошу губку для миття посуду: поради досвідчених господинь

Ось кілька порад:

1. Лимонний сік: Додайте трохи лимонного соку не лише до салатів, але й до м'ясних страв. Він не лише підсолить їжу, але й додасть їй цікавої кислинки.

2. Соєвий соус: Завдяки високому вмісту солі, соєвий соус чудово підходить для салатів, перших та м'ясних страв.

3. Морські водорості: Подрібніть сушені морські водорості в кавомолці та додавайте до їжі.

4. Сушені овочі: Крім солі, вони також збагатять страву своїм ароматом.

5. Спеції: Різноманітні спеції, такі як перець, кріп, петрушка, базилік, орегано, естрагон, розмарин, куркума, майоран, кмин, коріандр, каррі та паприка, не лише підкреслять смак їжі, але й частково замінять сіль.

6. Спеції для супів та бульйонні кубики: Додайте їх до страви, щоб не лише посолити, але й додати їй аромату.

7. Оцет: Невелика кількість м'якого оцту (яблучного, бальзамічного, виноградного) може частково замінити сіль.

8. Квашені або мариновані овочі: Додайте в суп або інші страви квашений огірок, маринований помідор або огірковий маринад.

9. Хрін та імбир: Ці продукти не лише додадуть їжі пікантності, але й частково замінять сіль.

Експериментуйте! Не бійтеся пробувати нове та шукати комбінації спецій, які подобаються саме вам.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!