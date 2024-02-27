Чим замінити вершкове масло у страві і зберегти яскравість смаку: три вдалі альтернативи

Вершкове масло чудово смакує та поєднується з іншими інгредієнтами під час смаження чи випічки. Однак його надмірне вживання може зашкодити здоров’ю через високий вміст холестерину. Та є не менш смачні, але точно більш корисні альтернативи. Вони не містять холестерину та не загрожують вашій фігурі. Про це пише Prostoway.

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Соняшникова чи оливкова олія

Ці рослинні олії ідеально підійдуть для випічки млинців, кексів чи печива. Наприклад, олія з виноградних кісточок надає стравам природного смаку та аромату. А оливкова чи авокадо олія стануть чудовою основою для сендвічів.

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Паста з сушених помідорів та оливок

Поєднайте томатну пасту, оливкову олію, насіння гарбуза та часник для смачного маринаду замість вершкового масла. Намажте таку пасту на бутерброди чи грінки.

Хумус та паста з бобів і яблук

Хумус – чудова здорова альтернатива маслу для канапок та сендвічів. А ось пасту з бобів та яблук можна приготувати вдома за веганським рецептом.

Отож, випробуйте ці корисні та ситні заміни вершкового масла для покращення смаку страв та власного здоров’я.

Нагадаємо, ми вже писали, як вершкове масло використати у повсякденному житті.

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