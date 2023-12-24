Чим замінити пуховик у 2024 році: 6 трендових варіантів
Пуховик - це незамінна річ зимою, але не кожній жінці подобається його зовнішній вигляд. Якщо ви хочете бути стильною взимку, зверніть увагу на альтернативні моделі верхнього одягу, які будуть на піку популярності в 2024 році.
Про це пише ТСН.
Класичне довге пальто прямого крою
Це універсальна річ, яка підходить для будь-якого випадку і стилю. Воно має елегантний вигляд і зігріває навіть у найлютіші морози.
Куртка-бомбер
Ця модель - відмінний варіант для повсякденного носіння. Вона зручна, тепла і має стильний зовнішній вигляд.
Пальто Teddy
Це пальто з м'якої вовни дуже приємне на дотик і має унікальний вигляд. Воно відмінно підходить для ділових і повсякденних образів.
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Афганське пальто
Ця модель відрізняється розкішним зовнішнім виглядом завдяки довгому хутру. Вона ідеально підходить для повсякденного носіння в холодну погоду.
Шуба з екохутра
Шуба з екохутра - це стильний і практичний варіант, який не поступається за якістю натуральній шубе. Вона тепла, зручна і коштує набагато дешевше.
Дублянка-авіатор
Дублянка-авіатор - це модний і практичний варіант для зими. Вона виготовляється з екошкіри і має стильний зовнішній вигляд.
Нагадаємо, ми вже писали, що краще обрати, куртку чи пальто.
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