Чим вимити вікна, щоб вони не забруднювались навіть після дощу

Нарешті настала весна! Сонечко пригріває, і хочеться, щоб у будинку було чисто й затишно. Але миття вікон – це не найулюбленіша справа багатьох господинь.

Чудовим лайфхаком, який допоможе вам зберегти вікна чистими надовго, поділились на сайті prostoway.com. Завдяки цьому простому рецепту вам не доведеться мити їх щоразу після дощу.

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Цей засіб дійсно працює! Завдяки кондиціонеру для волосся вода не буде залишати розводів на склі, а гліцерин відштовхуватиме пил і бруд.

Вам знадобиться:

1/2 склянки води

1 столова ложка кондиціонера для волосся

1 столова ложка гліцерину

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти в ємності. Помийте вікно звичайним способом. Перелийте розчин в пульверизатор і нанесіть на скло. Натріть скло сухою ганчіркою до блиску.

Вуаля! Ваші вікна чисті й сяючі, а ви заощадили час і сили. Спробуйте цей лайфхак, і ви не пошкодуєте!

P.S.

Замість кондиціонера для волосся можна використовувати оцет.

Не забудьте протерти рами вікон.

Для миття вікон можна використовувати спеціальні мікрофіброві серветки.

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