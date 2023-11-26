Чим удобрити землю в кінці листопада, для багатого врожаю наступного сезону

Досвідчені городники завжди шукають нові способи покращити родючість землі, і одним з ефективних лайфхаків є використання кісткового борошна.

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Цей простий і доступний метод не тільки дозволяє підживити ґрунт, але і сприяє отриманню щедрого врожаю в наступному сезоні. Спробуйте цей простий та ефективний спосіб, і ви будете приємно вражені результатами у вашому городі, пише prostoway.

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В листопаді, коли готуєте город до зими, використання кісткового або рибного борошна стає найбільш оптимальним. Просто перекопайте грунт і рівномірно розсипте це борошно або додайте його до грядок перед мульчуванням. На кожен квадратний метр грунту рекомендується використовувати 50-100 грам борошна, а також можна комбінувати його з торфом чи компостом.

Кісткове борошно – це природне добриво, багате фосфором, калієм, тваринними жирами та біологічно активними речовинами. Ці компоненти насичують ґрунт необхідними елементами, що сприяє підвищенню урожайності приблизно втричі. Особливо відчутний ефект спостерігається у врожаї помідорів та капусти.

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