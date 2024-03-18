Чим полити півонії, щоб покращити їх цвітіння: поради садівників

Півонії - окраса будь-якого садового куточка. Ці багаторічні квіткові рослини вважаються невибагливими та витривалими, проте без належного живлення стебла можуть стати в'ялими, слабкими, а цвітіння - збідненим. Півонії, що отримують достатнє підживлення, ростуть з товстішими та міцнішими стеблами й великими квітковими бруньками.

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Існує два ідеальних періоди для підгодівлі півоній. Навесні, коли нові пагони досягають висоти близько 30-40 см, і після того, як півонії відцвітуть. Для весняного підживлення квітникарі рекомендують використовувати марганець, повідомляє Telegram-канал СОДа.

Як приготувати добриво для півоній

Для приготування живильного розчину необхідно розчинити 2-3 г марганцівки у 10 літрах води. Такого розчину вистачає на два кущі. Саме марганцевий розчин дезінфікує ґрунт та оберігає рослину від захворювань.

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Після появи пагонів потрібно розпушити землю навколо куща. Пагони можна обприскати бордоською рідиною. На початку росту пагонів можна внести добриво - аміачну селітру. Також можна додати під кущ перегній.

Рясно поливайте півонії двічі на місяць. Не пропускайте поливи, коли формується квітка та ростуть бруньки. У цей період рослина особливо потребує вологи.

Нагадаємо, ми вже писали, коли варто висаджувати півонії, щоб отримати квіти на весну.

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