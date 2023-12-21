Чим корисна пекінська капуста та чи можна їсти її постійно

Пекінська капуста – це овоч, який належить до сімейства хрестоцвітних. Вона має ніжний і соковитий смак, а також є багатим джерелом вітамінів і мінералів.

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Пекінська капуста – це смачний і корисний овоч, який може принести багато користі для здоров'я. Вона є хорошим джерелом вітамінів, мінералів і інших корисних речовин, пишуть novyny.live.

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Пекінська капуста містить такі корисні речовини:

Вітаміни: A, C, K, групи B

A, C, K, групи B Мінерали: кальцій, магній, калій, залізо, селен, цинк

кальцій, магній, калій, залізо, селен, цинк Амінокислоти: гліцин, лізин, аргінін

гліцин, лізин, аргінін Органічні кислоти: лимонна, яблучна, щавлева

Ці речовини мають наступну користь для здоров'я:

Підтримка імунітету: пекінська капуста є хорошим джерелом вітаміну C, який є важливим для підтримки імунної системи.

пекінська капуста є хорошим джерелом вітаміну C, який є важливим для підтримки імунної системи. Здоров'я серця: пекінська капуста містить калій, який допомагає регулювати кров'яний тиск, а також вітаміни групи B, які необхідні для здоров'я серця.

пекінська капуста містить калій, який допомагає регулювати кров'яний тиск, а також вітаміни групи B, які необхідні для здоров'я серця. Здоров'я травної системи: пекінська капуста багата на клітковину, яка необхідна для здоров'я травної системи.

Профілактика раку: пекінська капуста містить сульфорафан, який має протиракові властивості.

пекінська капуста містить сульфорафан, який має протиракові властивості. Здоров'я шкіри: пекінська капуста містить вітамін C, який необхідний для вироблення колагену, який відповідає за здоров'я шкіри.

Як вживати пекінську капусту

Пекінська капуста може використовуватися в різних стравах, як в сирому, так і в приготовленому вигляді. Вона чудово підходить для салатів, супів, рагу та інших страв.

При вживанні пекінської капусти в сирому вигляді важливо ретельно її промити, щоб видалити всі забруднення.

Важливо зазначити, що пекінська капуста може викликати алергічні реакції у деяких людей.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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