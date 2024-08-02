Чим підживити огірки у серпні: поради городників
Серпень – пік плодоношення огірків. Щоб зберегти високу врожайність і якість плодів, рослини потребують додаткового живлення. Про це пише Експерт.
Які добрива найкраще використовувати?
- Органіка: Курячий послід, розведений водою, та компост забезпечать огірки збалансованим комплексом поживних речовин.
- Мінерали: Азот стимулює ріст зеленої маси, фосфор зміцнює кореневу систему, а калій покращує смак плодів. Не забувайте про мікроелементи – бор та магній.
Важливі нюанси:
- Регулярність: Підживлюйте огірки кожні 10-14 днів, чергуючи органіку та мінерали.
- Полив: Добрива вносьте після поливу, щоб уникнути опіків коренів.
- Час: Найкращий час для підживлення – ранок або вечір.
Дотримуючись цих рекомендацій, ви забезпечите своїм огіркам все необхідне для рясного плодоношення.
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