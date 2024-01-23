Чим підживити кімнатну пеларгонію, якщо вона перестала цвісти

Пеларгонія, або герань кімнатна – одна з найпопулярніших кімнатних рослин. Вона не вимагає особливих зусиль і часу для вирощування, але при цьому цвіте дуже красиво і рясно.

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Дотримуючись цих простих правил, якими поділились на сайті zaxid.net, ви зможете виростити красиву і пишно квітучу пеларгонію.

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Основні правила догляду за пеларгонією:

Освітлення: пеларгонія обожнює сонце, тому найкраще місце для неї - південне вікно. Влітку можна виносити рослину на балкон або в сад.

пеларгонія обожнює сонце, тому найкраще місце для неї - південне вікно. Влітку можна виносити рослину на балкон або в сад. Температура: влітку пеларгонія добре переносить будь-яку температуру, а взимку бажано, щоб у кімнаті було близько +15°С.

Полив: влітку пеларгонію потрібно поливати рясно, по мірі висихання ґрунту. Взимку полив майже припиняють.

влітку пеларгонію потрібно поливати рясно, по мірі висихання ґрунту. Взимку полив майже припиняють. Підживлення: пеларгонію потрібно підживлювати раз на два тижні з кінця березня до середини листопада рідкими добривами. Добриво для пеларгонії можна купити в магазині або приготувати самостійно.

пеларгонію потрібно підживлювати раз на два тижні з кінця березня до середини листопада рідкими добривами. Добриво для пеларгонії можна купити в магазині або приготувати самостійно. Обрізка: обрізати пеларгонію потрібно восени, залишаючи стебло з 6-7 листками. Видаляйте пагони, що ростуть не з кореня, а з листових пазух. Якщо за зиму рослина знову розрослася, наприкінці лютого або на початку березня її можна знову обрізати, залишивши на стеблі лише кілька бруньок.

Чому пеларгонія не цвіте?

Зазвичай причиною того, що пеларгонія не цвіте, є:

Недостатньо світла: пеларгонія потребує яскравого освітлення.

пеларгонія потребує яскравого освітлення. Занадто низька температура: у кімнаті, де знаходиться пеларгонія, має бути не менше +15°С.

у кімнаті, де знаходиться пеларгонія, має бути не менше +15°С. Занадто родючий ґрунт: для пеларгонії підходить помірно родючий ґрунт.

для пеларгонії підходить помірно родючий ґрунт. Занадто просторий горщик: пеларгонія краще цвіте в тісному горщику.

пеларгонія краще цвіте в тісному горщику. Несвоєчасне обрізання: обрізка пеларгонії стимулює її цвітіння.

обрізка пеларгонії стимулює її цвітіння. Нерегулярне підживлення: пеларгонія потребує регулярного підживлення, особливо в період цвітіння.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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