Чим підживлювати смородину навесні, щоб був великий врожай

Кожен садівник прагне отримати максимальний урожай з своїх ділянок. І важливу роль у цьому відіграє правильне підживлення. Смородина, як і багато інших ягідних культур, потребує регулярного постачання поживних речовин. У травні настає час для другого підживлення цих кущів, і досвідчені садівники рекомендують використовувати для цього картопляне лушпиння. Про це пише ТСН.

Чим корисно лушпиння для смородини?

Картопляне лушпиння – це не просто побутовий відхід, а справжній скарб для вашого саду. Воно містить у собі безліч цінних мікроелементів: фосфор, залізо, калій, магній, фтор, а також крохмаль та глюкозу.

Фтор стимулює активний ріст та розвиток коріння, а також рясне цвітіння кущів.

Крохмаль, калій та глюкоза роблять ягоди більш соковитими та солодкими.

Підживлення з лушпиння екологічно чисте, не шкодить ні кущам, ні ґрунту.

Як підживити смородину лушпинням?

Існує два способи підживлення смородини картопляним лушпинням:

Простий метод:

Розкидайте лушпиння під кущами смородини.

Рясно полийте ґрунт водою.

Настій:

Залийте 1 кілограм картопляного лушпиння 3 літрами гарячої води.

Настоюйте протягом 10 годин.

Розведіть настій відром води.

Використовуйте розчин для поливу кущів смородини.

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Коли можна збирати лушпиння?

Не варто викидати лушпиння взимку. Його можна висушити і зберігати до весни, щоб використовувати для підживлення смородини, полуниці, малини та фруктових дерев.

Що ще можна використовувати для підживлення смородини?

Азотні добрива: сульфат амонію, сечовина, аміачна селітра.

сульфат амонію, сечовина, аміачна селітра. Комплексні добрива: нітроамофоска, азофоска.

нітроамофоска, азофоска. Органічні добрива: перегній, компост.

Важливо пам'ятати, що підживлення смородини слід проводити після рясного поливу. Це допоможе поживним речовинам краще засвоюватися корінням. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете виростити пишні та рясноплідні кущі смородини, які порадують вас щедрим врожаєм соковитих ягід.

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