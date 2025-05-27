Чим підживлювати помідори, щоб не хворіли: городники дали дієві поради

Запашні, соковиті та багаті на смак — власноруч вирощені помідори неперевершені за якістю. Проте будь-хто, хто займався їх культивуванням, усвідомлює капризність цих рослин. Головний прорахунок, що спричиняє захворювання та зниження урожайності, — це порушення правил зрошення.

Використання холодної води, особливо під час поливу у спекотну погоду, може спровокувати стрес кореневої системи та сповільнити розвиток рослини. Томати віддають перевагу підігрітій воді, оптимальний варіант — відстояна рідина. Доцільно наповнювати ємкості зранку, а зрошувати посадки увечері — за день вода нагріється до необхідної температури, повідомляє kremenchuk.today.

Томати не переносять екстремальних умов. Пересохле коріння провокує опадання суцвіть, надмірна вологість сприяє розвитку патогенів та розтріскуванню плодів. Замість поверхневого щоденного поливу доцільніше зрошувати рідше, але обильно. Така методика забезпечує проникнення води на глибину, стимулюючи кореневу систему до розростання, що зміцнює рослину загалом. Мульчування також виявляється ефективним прийомом — покриття із соломи, компосту або кропиви допомагає зберігати вологу у ґрунті та стабілізує температурний режим.

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Настій кропиви не лише забезпечує живлення томатів, а й підвищує їхню стійкість до патогенів. Приготування не складне — заливають кропиву водою та залишають на декілька діб для ферментації. Після розбавлення (здебільшого у пропорції 1:10) цим розчином можна зрошувати томати кожні тиждень-півтора. Мінеральні речовини та мікроорганізми у складі діють як природний стимулятор росту.

Дедалі більше городників звертаються до традиційних, випробуваних методів, зокрема поливу з домішкою невеликої кількості молока (близько 100 мл на літр води) або витяжок з деревної золи. Подібні композиції не тільки посилюють захисні функції рослин, а й дезінфікують ґрунт. Вони не можуть повністю замінити систематичне удобрення, але при використанні раз на 2-3 тижні функціонують як природна імунопрофілактика.

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