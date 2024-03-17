Чим підживлювати малину в кінці березня, щоб отримати багатий врожай

Малина – улюблена ягода багатьох. Щоб отримати щедрий урожай соковитих ягід, важливо правильно доглядати за кущами. Особливу увагу слід приділити підживленню, адже саме воно дає рослині необхідні поживні речовини для росту та плодоношення.

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Дотримуючись цих простих порад, ви зможете значно покращити ріст і плодоношення малини. Досвідчені садівники радять вносити під малину кілька видів добрив у березні, пише ТСН.

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1. Азотні добрива:

Вносять ранньою весною, до розпускання бруньок.

Стимулюють активне зростання зеленої маси.

Використовують аміачну селітру або сечовину (20-30 г на 1 кв. м).

2. Комплексні мінеральні добрива:

Вносять після початку активного зростання.

Забезпечують рослину азотом, фосфором і калієм.

Сприяють формуванню міцних пагонів і плодоношенню.

Використовують за інструкцією (зазвичай 40-60 г на 1 кв. м).

3. Органічні добрива:

Збагачують ґрунт мікроелементами, покращують його структуру.

Використовують перегній або компост (5-7 см шаром навколо кущів).

4. Підживлення мікроелементами:

Стимулюють ягоди, підвищують стійкість до хвороб і шкідників.

Проводять позакореневе підживлення розчином цинку, бору, марганцю.

Пам'ятайте:

Перед внесенням будь-яких добрив важливо ретельно зволожити ґрунт.

Не переборщіть з добривами, адже це може призвести до шкоди рослині.

Уважно читайте інструкції до добрив і дотримуйтесь рекомендованих дозувань.

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