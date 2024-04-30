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Чим підживлювати часник вдруге, щоб голівки виросли величезні: поради досвідчених городників

Ігор Романько

Як підгодовувати часник вдруге, щоб виріс великим
Як підгодовувати часник вдруге, щоб виріс великим

Кожен садівник прагне отримати максимальний урожай з своїх грядок. Існує багато секретів та лайфхаків, які допомагають досягти бажаного результату. Сьогодні ми поділимося з вами двома простими способами підживлення часнику, які допоможуть виростити великі та здорові головки.

Дотримуючись цих простих порад з сайту "Апостроф", ви зможете виростити часник з великими та здоровими головками, які порадують вас щедрим урожаєм.

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Перше підживлення:

  • Термін: 20 днів після посадки.
  • Мета: Нарощування зеленої маси.
  • Добрива:
    • Аміачна селітра - 20 г
    • Магнію сульфат - 20 г
  • Як проводити:
    • Розвести добрива у відрі води.
    • Зробити навколо кожної рослини невелике заглиблення (5-7 см).
    • Полити розчином.

Друге підживлення:

  • Термін: На стадії формування головки та кореневої системи.
  • Мета: Стимулювати ріст головки та кореневої системи.
  • Добрива:
    • Варіант 1:
      • "Rost концентрат 5.5.5" - 25 мл
      • "Байкал ЕМ" - 25-50 мл
      • Сульфат магнію - 20 г
    • Варіант 2:
      • "Master 20.20.20" - 20 г
      • Магнію сульфат - 15-20 г
  • Як проводити:
    • Розвести добрива у відрі води.
    • Зробити навколо кожної рослини невелике заглиблення (5-7 см).
    • Полити розчином.

Важливо!

  • Не перегодовуйте часник добривами, адже це може негативно вплинути на його ріст.
  • Регулярно поливайте часник, especially during the period of active growth.
  • Своєчасно видаляйте бур'яни та розпушуйте ґрунт.

Нагадаємо, ми вже писали, що потрібно зробити з часником перед посадкою, щоб дав хороший врожай.

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