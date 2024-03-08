Чим натерти вікна після миття, щоб блищали ще довго: лайфхак з кондиціонером для волосся

Зберегти вікна у чистоті протягом тривалого часу - завдання не з простих. Хоча миття вікон не належить до улюблених домашніх обов'язків, забруднення накопичуються досить швидко. Проте існує простий спосіб, який допоможе зберегти вікна блискучими упродовж кількох місяців. Ми розповімо, якими речовинами їх треба обробити. Про це пише ТСН.

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Щоб вікна зберігали чистоту тривалий час, немає потреби митися їх щомісяця. Ми разом з ТСН поділимося ефективним методом.

Необхідні інгредієнти:

Кондиціонер для волосся - 1 столова ложка;

Гліцерин - 1 столова ложка.

Інструкція з утримання вікон у чистоті:

Злийте гліцерин та кондиціонер для волосся в будь-який посуд і ретельно перемішайте. Після звичайного миття вікон, нанесіть суміш на поверхню і витріть паперовим рушником.

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Гліцерин і кондиціонер для волосся створюють невидиму плівку на склі, що не дозволяє бруду прилипати до поверхні. Також завдяки цьому методу ваші вікна будуть захищені від снігу та дощу, на них не з'являтимуться розводи та потьоки.

Альтернативним варіантом є використання солі. Її треба розчинити у теплій воді. Отриманим розчином вимийте вікна за допомогою серветки з мікрофібри, після чого протріть паперовим рушником.

Нагадаємо, ми вже писали, як не варто мити вікна.

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