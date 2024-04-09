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Чим і коли обробляти плодові дерева від шкідників і хвороб в квітні

Ігор Романько

Як правильно захистити плодові дерева від шкідників та хвороб

Хочете, щоб ваш сад був здоровим і врожайним? Необхідно вчасно проводити його обробку від шкідників і хвороб, особливо в період росту дерев.

Дотримуйтесь цих порад з сайту gordonua.com, і ваш сад буде радувати вас щедрим урожаєм. Перед використанням будь-якого препарату уважно прочитайте інструкцію.

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Коли і чим обробляти сад навесні?

  • Перше оброблення проводять по зеленому конусу до початку цвітіння.
  • Автор YouTube-каналу "Корисне TV" рекомендує використовувати бакову суміш з фунгіциду "Хорус" та інсектициду "Актара".
  • "Хорус" захищає від парші, борошнистої роси, моніліозу, а "Актара" - від квітоїду, попелиці та інших шкідників.

Як приготувати бакову суміш:

  • Окремо розведіть препарати згідно з інструкцією.
  • Змішайте концентрати в ємності з 10 л теплої води.
  • Ретельно перемішайте.

Важливо!

  • Обробляйте сад в респіраторі, рукавичках і чоботях.
  • Звертайте увагу на напрямок вітру.
  • Не затягуйте з обробкою.

P.S.

  • Замість "Хорусу" можна використовувати інші фунгіциди, наприклад, "Скор", "Стробі", "Максим".
  • Замість "Актари" можна використовувати інші інсектициди, наприклад, "Біотлін", "Децис", "Конфідор".

Нагадаємо, експерти сказали, коли починати обприскувати дерева від шкідників.

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