Частина пенсіонерів може втратити виплати: кому треба звернутись до ПФУ

Розмір виплат за інвалідністю залежить від кількох факторів, таких як вік особи та причини, які призвели до інвалідності. Отже, сума пенсії для осіб з III групою інвалідності може варіюватися від 2 100 гривень та вище, залежно від ряду критеріїв.

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Міністерство соціальної політики наголошує, що право на пенсію по інвалідності мають ті, хто втратив працездатність через загальне захворювання, включаючи каліцтва, що не пов'язані з роботою, або інвалідність з дитинства, пише РадіоТрек.

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Для осіб з інвалідністю III групи розмір виплат становить 50% пенсії за віком. Мінімальна сума складає:

2 100 гривень для тих, хто не працює;

2 093 гривні для працюючих осіб.

Інваліди III групи можуть отримати пенсію за віком за умови наявності страхового стажу – 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Мінімальні виплати для різних категорій пенсіонерів виглядають наступним чином:

7 534,8 гривень для військовослужбовців, що постраждали внаслідок війни (360% від прожиткового мінімуму);

4 218 гривень для інвалідів через каліцтво чи наслідки Чорнобильської катастрофи;

8 053,97 гривень для учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (60% середньої заробітної плати).

Важливо враховувати, що групу інвалідності визначає спеціальна комісія, яка проводить огляд та призначає повторну експертизу для підтвердження або зміни статусу інвалідності. Щоб отримати пенсію по інвалідності, слід подати заяву до Пенсійного фонду протягом трьох місяців із дня встановлення інвалідності. У випадках припинення виплат через відновлення здоров'я або неявку на повторний огляд, виплата пенсії може бути відновлена з моменту встановлення інвалідності.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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