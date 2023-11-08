Бюджетний ремонт: як освіжити шпалери за допомогою зубної пасти

Кожна господиня знає корисні лайфхаки, які можуть виявитися дуже практичними. Ми хочемо поділитися з вами двома такими порадами, як освіжити вигляд світлих шпалер.

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Про це повідомляє Ukr.Media.

Якщо в вашій квартирі є приміщення зі світлими шпалерами, вам відомо, що вони легко забруднюються і вимагають регулярного очищення. Ефективно очистити їх допоможе зубна паста. Нанесіть її на забруднену ділянку та витріть за допомогою шорсткої сторони губки, призначеної для миття посуду.

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Вдомашніх умовах можна освіжити не лише шпалери, але й меблі. Щоб оновити зовнішній вигляд меблів, можете використати йод. Цей лікувальний засіб може відновити темно-коричневі дерев'яні меблі. Просто занурте ватну паличку в йод і нанесіть його на подряпини. Після цієї процедури подряпини стануть майже непомітними.

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