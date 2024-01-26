Швидка альтернатива "Олів'є": рецепт салату "Сердечний"
Друзі, зберігайте рецепт салату "Сердечний" та обов'язково приготуйте його до столу.
Готується легко та просто, але при цьому смачно та корисно.
Основний інгредієнт цього салату – зелений горошок. Без нього неможливо уявити не лише новорічний салат "Олів'є", а й багато інших.
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Салат "Сердечный"
500 г говяжьего сердца (отварного)
1 крупная луковица
300 г отварного картофеля
200 г домашних соленых огурцов
200 г консервированного горошка
соль
растительное масло холодного отжима (по вашему вкусу: оливковое, грецкого ореха, авокадо, тыквенное…)
Маринад для лука:
30 мл растительного масла
10 г столового уксуса 9%
5 г сахара
соль
- Замариновать лук. Нарезать лук "перьями", слегка помять, добавить соль, сахар, растительное масло и уксус. Оставить лук на 15 минут.
- Нарезать соломкой сердце, соленые огурцы, картофель
- Добавить горошек.
- Лук слегка отжать и добавить в салат, перемешать.
- Заправить салат растительным маслом. Посолить.
Готовьте с удовольствием!