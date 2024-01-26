Швидка альтернатива 'Олів'є': рецепт салату 'Сердечний'

Друзі, зберігайте рецепт салату "Сердечний" та обов'язково приготуйте його до столу.

Відео дня

Готується легко та просто, але при цьому смачно та корисно.

⁣Основний інгредієнт цього салату – зелений горошок. Без нього неможливо уявити не лише новорічний салат "Олів'є", а й багато інших.

Далі текст мовою оригіналу

⁣Салат "Сердечный"⁣

500 г говяжьего сердца (отварного) ⁣

1 крупная луковица ⁣

300 г отварного картофеля ⁣

200 г домашних соленых огурцов ⁣

200 г консервированного горошка ⁣

соль ⁣

растительное масло холодного отжима (по вашему вкусу: оливковое, грецкого ореха, авокадо, тыквенное…)⁣

⁣ Маринад для лука: ⁣

30 мл растительного масла ⁣

10 г столового уксуса 9%⁣

5 г сахара ⁣

соль ⁣

⁣

Замариновать лук. Нарезать лук "перьями", слегка помять, добавить соль, сахар, растительное масло и уксус. Оставить лук на 15 минут. ⁣ Нарезать соломкой сердце, соленые огурцы, картофель⁣ Добавить горошек. ⁣ Лук слегка отжать и добавить в салат, перемешать. ⁣ Заправить салат растительным маслом. Посолить.⁣

⁣

Готовьте с удовольствием!

ИСТОЧНИК