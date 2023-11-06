Будуть пишно цвісти: як зробити підживку з кислого молока для домашніх квітів
Багато людей мають звичку виливати кисле молоко в унітаз або викидати пляшку із його вмістом у сміття. Однак не всі знають, що цей продукт може бути корисним для рослин. Експерти розповідають, як створити добриво з кислого молока, що сприятиме здоровому росту рослин.
Про це пише ЧасДій.
Склад добрива:
- 1 літр кислого молока,
- 5 крапель йоду,
- 1 чайна ложка нашатирного спирту.
Читайте також: Як правильно вносити мінеральні добрива, щоб отримати добрий врожай
Спосіб приготування:
- Додайте необхідну кількість кислого молока у відро води.
- Далі додайте йод і нашатирний спирт.
- Ретельно розмішайте компоненти.
- Використовуйте цю суміш для поливу і обприскування рослин.
Нагадаємо, ми вже писали, як за застосовувати йод для підживлення рослин.
Це добриво сприяє зміцненню і покращенню цвітіння рослин. Воно особливо корисне для таких рослин, як троянда, герань, алое та хлорофітум.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!