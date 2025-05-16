Будуть величезні ягоди: яким добривом підживити смородину

Смородина залишається однією з найулюбленіших ягід серед українців — її часто вирощують на присадибних ділянках, адже вона витривала до примх погоди та добре переносить кліматичні зміни. З неї готують варення, компоти, використовують у десертах і випічці. Завдяки своїм корисним властивостям і насиченому смаку, смородина заслуговує на особливу увагу при догляді, щоб забезпечити щедрий врожай.

В Україні поширені два основні види смородини — червона та чорна. Перша достигає трохи раніше, друга — згодом. Обидва види потребують весняного підживлення, яке допомагає зміцнити кореневу систему та підвищити стійкість до хвороб. Про це пише pmg.

Частою проблемою при вирощуванні смородини є дрібні, надто кислі ягоди. Це може бути наслідком надмірного поливу, неправильного внесення добрив або дефіциту мікоризи — корисного симбіозу грибів і коренів, що полегшує засвоєння поживних речовин. Щоб уникнути цих проблем, навесні слід один раз провести спеціальний полив із використанням мікоризи.

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Придбати мікоризу можна на ринку чи у спеціалізованому магазині. Розводять її згідно з інструкцією та вносять під корінь смородини, бажано зранку або в похмурий день. Після цього рекомендовано замульчувати ґрунт навколо куща.

Уже за кілька тижнів ви помітите зміни: листя стане яскравішим, а ягід побільшає. До літа плоди виростуть значно більшими, і зібраний урожай смородини потішить розміром та солодшим смаком.

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