Будьте зіркою цієї осені: найтрендовіші образи з тренчем

Тренч – це той незамінний елемент гардеробу, який з року в рік залишається актуальним. Але як зробити образ з тренчем більш сучасним і стильним? Давайте розглянемо кілька модних комбінацій, які допоможуть вам виглядати бездоганно цієї осені. Про це пише vogue.

Романтичний образ

Поєднання тренча з балетками Mary Jane та білими шкарпетками додасть вашому образу ніжності та вишуканості. Це ідеальний варіант для створення жіночних і елегантних look'ів.

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Сміливий мікс стилів

Ботильйони та голі ноги – це нестандартне, але дуже ефектне поєднання. Доповніть його тренчем, і ви отримаєте стильний і сучасний образ.

Комфортний кежуал

Для повсякденного носіння ідеально підійде комбінація тренча з джинсами та кросівками. Це зручно, модно і універсально.

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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