Будете здивовані врожаєм: коли сіяти насіння огірків у відкритий ґрунт, щоб отримати хороший врожай

Уявити літо без огірків — майже неможливо. Цей соковитий овоч є справжнім символом літніх салатів і освіжаючих страв. Щоб виростити багатий урожай і уникнути гіркоти в плодах, важливо дотримуватись правильних умов посадки й догляду.

Метод вирощування обирають залежно від бажаного результату. Можна висівати насіння безпосередньо у відкритий ґрунт або ж спочатку вирощувати розсаду. Перший спосіб популярніший серед городників, але для отримання більш раннього врожаю краще використати розсадний метод: насіння висівають у контейнери, а після зміцнення сіянців пересаджують у відкритий ґрунт. Про це пише ТСН.

Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт

Огірки не переносять холодів, тому висівати їх варто не раніше травня, коли температура вдень стабільно перевищує +16°C, а вночі не опускається нижче +10°C. Також важливо, щоб температура ґрунту сягала щонайменше +12°C.

Сприятливі дні для посадки огірків у 2025 році:

Березень: 6, 7, 11, 12, 18, 19, 24, 25

Квітень: 6, 7, 14, 20, 21

Травень: 6, 7, 8, 20, 21, 22, 27, 28

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Вибір місця та підготовка ґрунту

Огірки найкраще ростуть на сонячних, захищених від вітру ділянках. Земля повинна бути родюча, тому перед посадкою рекомендується внести перегній або компост (приблизно два відра на квадратний метр). Ідеальні попередники: капуста, картопля, цибуля, томати, морква або перець.

Не слід садити огірки поруч із представниками гарбузових культур — вони погано поєднуються.

Схема посіву

Перед посівом зробіть борозенки на відстані 70 см одна від одної, добре зволожте їх і висійте насіння з кроком 10 см. Уздовж грядки варто встановити опори, щоб рослини мали змогу витися вгору.

Дотримуючись цих порад, ви зможете зібрати щедрий і смачний врожай огірків уже цього сезону.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко посіяти кріп.

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