Матимете розкішний сад: як правильно саджати троянди восени

Троянди - це прекрасні, але примхливі квіти. Для успішного вирощування розарію біля оселі важливо зважати на вибір локації, якість ґрунту та сезон висадки. Фахівці з садівництва радять саджати троянди восени для забезпечення раннього та щедрого цвітіння.

Попередньо ми зазначали важливість ретельного підбору сусідніх рослин для троянд, щоб гарантувати їх пишне цвітіння. Про це пише НП.

Запізніла посадка троянд може призвести до їх загибелі від холоду, тому варто заздалегідь ознайомитися з рекомендаціями щодо правильної техніки висадки.

Чому варто саджати троянди восени

Кінець вересня - початок жовтня вважається найкращим періодом для висадки саджанців троянд. У цей час вони встигають укорінитися до настання морозів, що сприяє їх успішній перезимівлі. Осінні умови ідеально підходять для вкорінення: підвищена вологість повітря (75-85%) та стабільна температура ґрунту створюють оптимальне середовище для росту.

Критерії вибору якісних саджанців

Рекомендується купувати саджанці у перевірених розплідниках або спеціалізованих магазинах. При виборі звертайте увагу на такі аспекти:

Здоровий саджанець повинен мати щонайменше три пагони, які мають бути прямими та однорідного кольору.

Коренева система має бути розвиненою, без ознак гниття. Важливо, щоб земля в контейнері не була надто щільно притиснута до стінок, щоб уникнути пошкодження коріння під час пересадки.

Вибір оптимального місця для розарію

Троянди потребують сонячного світла, але не люблять протягів, тому найкраще висаджувати їх з південного боку будинку чи огорожі. Уникайте ділянок із застоєм води. Оптимальна глибина залягання ґрунтових вод для троянд - 1 метр. Рекомендована відстань між трояндами та іншими рослинами - 30-50 см.

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Підготовка ґрунту до посадки

Перед висадкою троянд видаліть залишки попередніх рослин і перекопайте ґрунт для насичення його киснем. Для кожної посадкової ями приготуйте живильну суміш із компосту, суглинку та мінеральних добрив для стимуляції росту квітів.

Ключові рекомендації щодо висадки троянд

Замочіть саджанці у воді або слабкому розчині перманганату калію за день до посадки.

Перед висадкою видаліть незрілі пагони та листя, вкоротіть пагони до 30 см, а коріння - до 25-30 см.

Обробіть саджанці розчином залізного купоросу (2%) і занурте коріння в суміш глини та коров'ячого гною.

Викопайте яму такої глибини, щоб саджанець розташувався на 2-5 см вище рівня штамба, що допоможе запобігти виштовхуванню пагонів взимку.

Заповніть яму ґрунтом, ущільніть його та накрийте саджанці шаром землі або тирси товщиною 20 см.

Уникайте поливу троянд одразу після посадки, оскільки осінній ґрунт зазвичай достатньо вологий.

Нагадаємо, раніше UAportlal розповідав, як правильно висаджувати троянди восени, щоб вони вкоренились до холодів.

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